Алюминиевые радиаторы – это секционные приборы для отопления разного типа помещений, внутри которых, циркулирует вода или незамерзающая жидкость. Агрегаты отличаются легкостью, надежностью и высокой производительностью. Виды агрегатов  Сейчас существует три типа изделий. Алюминиевые радиаторы отличаются друг от друга технологией изготовления. Первый тип – секционные радиаторы, произведенные под давлением. Европейские компании используют для их изготовления алюминиево-кремниевый сплав. Китайские фирмы, пытаясь удешевить продукцию, применяют более хрупкие и пористые материалы, что существенно сказывается на качестве радиаторов. Экструзионные радиаторы имеют высокий риск протечки, поэтому менее надежны, чем литые. Наиболее дорогими являются анодированные агрегаты. Они изготовляются из металла наивысшего уровня очистки, покрытого анодным оксидом. Последний обеспечивает стойкость изделия к коррозии. Как выбрать радиатор: советы и рекомендации  Покупая радиатор, обращайте внимание на:
  • тип изделия. Специалисты рекомендуют приобретать литые агрегаты, поскольку они наиболее надежны и долговечны;
  • внутреннюю поверхность радиатора. Лучше всего, если она будет покрыта оксидной пленкой;
  • производителя. Отдавайте предпочтение проверенным маркам, которые зарекомендовали себя.
Не оставьте без внимания количество секций алюминиевого изделия. Их число не должно превышать 15. Если же вам нужно отапливать большое помещение, лучше установить два агрегата.