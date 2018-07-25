В Уральске будет жаркая погода. По данным РГП "Казгидромет", днем в городе будет +35, ночью +22. В Атырау днем столбик термометра поднимется до 38 градусов, ночью до +27. В Актобе малооблачно, днем +33, ночью +17. В Актау солнечно, +36 днем,  +26 ночью.