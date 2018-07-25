Сегодня, 25 июля, в специализированном межрайонном уголовном суде прошло очередное слушание и прения сторон по делу Асылбека УМАРОВА. На суде также выступила мама погибшей Бибигуль ЕРМУХАНОВА, которая рассказала суду о совместной жизни Саята и Акерке, об обстоятельствах их развода, о своих внуках, а также об отношениях между членами семьи УМАРОВЫХ. - О смерти своей дочери я узнала 9 апреля от родственников. Я проводила дочь в Уральск и 6 апреля она позвонила мне и сказала, что благополучно доехала до Уральска и что ищет подходящее место, чтобы остановиться. В последней раз я с ней разговаривала 8 апреля в 9.30 утра. Подсудимого и его семью я хорошо знаю. О том, что у УМАРОВА вспыльчивый характер, я узнала, когда он пришел забрать внука к нам домой и начал громко стучать в дверь, требуя открыть. Акерке не открыла, так как боялась его. Хотя они настаивали, чтобы моя дочь сделала аборт и не рожала этого ребенка. До этого она ничего плохого о свекре не говорила. Но жаловалась на Саята, говорила что он ей изменяет, часто не бывает дома, на её недовольства по этому поводу он часто избивал мою дочь. Она уходила от него. Он её возвращал. В последний раз он приехал к нам в Семей и 13 февраля выкрал ребенка. Он обманным путем вывез Акерке и внука из дома, якобы хотел сделать ей сюрприз и записал её в салон красоты. А когда она вышла из салона, ребенка и Саята уже не было, - со слезами на глазах вспоминает Бибигуль ЕРМУХАНОВА. Как стало известно, бывшая свекровь Акерке приехала в Семей и дождалась, когда девушка зайдет в салон, затем вместе с сыном забрала ребенка в Уральск. Со слов матери Акерке, ребенка забрали без сменной одежды, без еды. Чтобы вернуть ребенка, Акерке и приехала в Уральск 6 апреля 2018 года. - Я никогда его не прощу! Никому не желаю такого горя. Они убили мою дочь, издевались над ней. Ей было всего 27 лет. Двое детей остались без матери. Если бы моя дочь была плохой, как они говорят, почему Саят 3 раза возвращал мою дочь, он не отставал от неё. Ни УМАРОВ, ни его сын ни разу не позвонили мне, не попросили прощения. По нему не видно, что он раскаивается. Я прошу у суда самого строго наказания для убийцы моей дочери. Я верю в ваше объективное решение. Я хочу забрать ребенка. Эти люди не смогли достойно воспитать Саята, я сомневаюсь, что и за Алишером они будут смотреть. Он моя кровиночка. Я пойду до конца, лишь бы забрать внука. Пусть тогда они и меня убьют! - заявила мама Акерке. Государственный обвинитель во время судебных прений полностью поддержал обвинение и попросил суд признать УМАРОВА виновным в убийстве Акерке КОЗЫКЕШЕВОЙ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбываением срока в учреждении с максимальной безопасностью. - А также прошу удовлетворить исковое заявление Бибигуль ЕРМУХАНОВОЙ о выплате материальной и моральной компенсации в размере 10 млн тенге, - заявил прокурор. Как заявил представитель потерпевшей, убийство было совершено умышленно. - Убийца или убийцы заранее спланировали преступление. Пришли с конкретной целью. Убивали своим ножом, который спрятан или уничтожен. Убийство было совершено хладнокровно и жестоко, - заявил представитель потерпевшей. Обвиняемый УМАРОВ также выступил на прениях. По его словам, если бы он убил умышленно, то обеспечил бы себе алиби. - Воспитание этой девушки - корень убийства! Она мне грубила, хамила и материла. Я не выдержал. Убивать не хотел. Материальный ущерб я возмещу, а моральный оставлю на усмотрение суда, - заявил Асылбек УМАРОВ. Адвокат подсудимого указала на смягчающие обстоятельства, такие как чистосердечное признание и то, что подсудимый ранее не судим и попросила суд о минимальном сроке наказания. - Его отец заслуженный врач РК. У него высшее образование, хорошая семья. Он принял Акерке как дочь, хотя та скрыла о том что у неё есть дочь от первого брака, о том что у неё были определенные болезни. Но трагедия все-таки случилась. Это трагедия для всех. Я от лица своего подзащитного, от лица его семьи, прошу прощения у семьи Акерке, у её мамы, приношу свою скорбь по поводу её смерти, - заявила адвокат. Далее подсудимому было предоставлено последнее слово. - Дайте поменьше! - заявил Асылбек УМАРОВ. Приговор по этому громкому делу будет оглашен 30 июля.