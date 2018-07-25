По информации акимата г.Атырау, в связи с реконструкцией автомобильной дороги с 26 июля по 10 августа будет ограничено движение автотранспорта по ул. Владимирского на пересечение с ул. Гумарова. - Движение автобусов №4, №10 будет организовано по ул.Курмангазы. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим отнестись к ситуации с пониманием, - сообщили в акимате города Атырау.