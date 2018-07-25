На трассе Уральск-Саратов, в 13 километрах от города, столкнулись "Лада Ларгус" и "КамАЗ". Пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль САКПУСУНОВА рассказала, что вызов с места ДТП поступил в 14.56. - На месте работали 2 бригады - из Уральска и из Белеса, - сообщила Айнагуль САКПУСУНОВА. - Пострадали 3 человека - 44-летняя и 26-летняя женщины и 56-летний мужчина. С ушибами и подозрением на переломы пострадавшие доставлены в Областную больницу. Еще один пострадавший после осмотра оставлен на месте, так как у него нет повреждений. Другие подробности выясняются.