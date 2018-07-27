Премьер-министр ознакомился со рядом объектов в Уральске. Первым объектом, который посетил Бакытжан САГИНТАЕВ, стал 9-этажный 90-квартирный жилой дом. Его строительство по крупнопанельной схеме началось в ноябре прошлого года. Сейчас он полностью готов к сдаче в эксплуатацию. Здание возведено в рамках программы «Нурлы жер». В целом в этом году в рамках реализации данной программы планируется строительство 21 многоэтажного жилого дома и 88 жилых домов на селе. А также 25 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры. На эти цели планируется выделить 16,7 млрд тенге. По итогам 2017 года в ЗКО введено 392,2 тысячи квадратных метров жилья за счет всех источников финансирования. Перевыполнение составило 42%. - В целом по всем программам в городе строится 43 многоэтажных дома. Это 6 тысяч 400 квартир. Ветхое жильё — 10 домов — это 1400 квартир. Частные инвестиции — 16 домов — 1600 квартир. Все они могут участвовать в программе "7-20-25", - сообщил премьер-министру аким города Уральск Мурат МУКАЕВ. В этом же микрорайоне глава кабмина посетил новый спеццон. На общей территории Специализированного ЦОНа размещены автодром для сдачи практического экзамена с транспортными средствами необходимых категорий, организованный пункт для сверки агрегатов. Бакытжану Сагинтаеву рассказали об услугах, которые водители могут здесь получить. Это государственная регистрация и учет отдельных видов транспортных средств, выдача водительских удостоверений, всевозможные консультации. Всего с открытия Спеццона оказано услуг более 14 тысяч услуг. Строительство и реконструкция автодорог республиканского значения также были во внимании премьер-министра. В нашей области это один участок Уральск-Таскала-граница РФ протяженностью 100 км. На реконструкцию в этом году направлены 9,3 млрд тенге. Участок в 43,7 км завершен, из оставшихся 56,3 км реконструировано 20,6 км. На объекте задействовано 347 человек.