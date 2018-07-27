О нехватке тротуаров в городе жители Атырау пожаловались в паблик @atyrauoil. - Одна из проблем нашего города — это отсутствие тротуаров как таковых. Горожанам часто приходится выходить на проезжую часть с оживленным движением. Такая «прогулка» может стать крайне опасной для жизни и здоровья. И самое печальное в этой ситуации то, что в нашем городе очень много мест, где тротуары просто не предусмотрены планом вообще, - пишет одна из местных жительниц. - С появлением ТРК "Байзар" по улицам Ерниязова и Жарбосынова автомобильное движение стало очень активное, на пересечении улиц нет пешехода, как вы видите на фото, обочина вдоль дороги очень узкая, для него просто нет места. Как рассказали в пресс-службе акимата г.Атырау, на сегодня разрабатывается ПСД для строительства пешеходных тротуаров на 205 улицах города Атырау и его пригорода общей протяженностью 207 км. - Согласно данному проекту, предусмотрена укладка тротуаров на указанных двух улицах - ул.Ерниязова и ул.Жарбосынова. Сроки завершения проектных работ - 31 декабря текущего года. Проектная подрядная организация ТОО "АтырауЗемСтрой", - уточнили в пресс-службе акима г.Атырау.