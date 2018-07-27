Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным частных судебных исполнителей, они взыскали 2,5 миллиона тенге с мужчины, который более 12 лет несвоевременно выплачивал необходимую сумму на содержание своих малышей. - Приняты все меры по исполнению исполнительного производства, направлено извещение должнику по исполнению решения суда, должник ознакомлен с задолженностью. Ему выставлено ограничение на выезд за пределы РК, также у него выявлено зарегистрированное недвижимое имущество. На его квартиру был наложен арест, произведена опись данного имущества для дальнейшей оценки и выставления на реализацию через электронную торговую площадку, - рассказал частный судебный исполнитель Адиль СЮНТИЕВ. Должник зперечислил на счет взыскателя 2,5 млн тенге. По словам председателя региональной палаты частных судебных исполнителей Западно-Казахстанской области Жандоса Саматова, этот пример - яркий показатель того, как мужчины не исполняют свой родительский долг. - Также в Бурлинском районе г. Аксай должник не выплачивал алименты с 2009 года. В 2017 году исполнительный документ повторно поступил к частному судебному исполнителью Бурлинского территориального участка Жукалиной. Частным судебным исполнителем в отношении должника приняты все меры по Закону РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», должнику в июле срочно нужно было выехать по делам за пределы РК. Однако ему был выставлен временный запрет на выезд за пределы РК. По этой причине он погасил задолженность в размере 7,2 млн тенге, после чего в отношении него был снят временный запрет на выезд за пределы РК, - сообщил председатель региональной палаты частных судебных исполнителей Западно-Казахстанской области Жандос САМАТОВ. В настоящее время в ЗКО числится 7 тысяч должников по алиментам.