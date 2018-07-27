Должник выплатил 7,2 млн тенге, так как ему нужно было выехать за пределы республики, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным частных судебных исполнителей, они взыскали 2,5 миллиона тенге с мужчины, который более 12 лет несвоевременно выплачивал необходимую сумму на содержание своих малышей. - Приняты все меры по исполнению исполнительного производства, направлено извещение должнику по исполнению решения суда, должник ознакомлен с задолженностью. Ему выставлено ограничение на выезд за пределы РК, также у него выявлено зарегистрированное недвижимое имущество. На его квартиру был наложен арест, произведена опись данного имущества для дальнейшей оценки и выставления на реализацию через электронную торговую площадку, - рассказал частный судебный исполнитель Адиль СЮНТИЕВ. Должник зперечислил на счет взыскателя 2,5 млн тенге. По словам председателя региональной палаты частных судебных исполнителей Западно-Казахстанской области Жандоса Саматова, этот пример - яркий показатель того, как мужчины не исполняют свой родительский долг. - Также в Бурлинском районе г. Аксай должник не выплачивал алименты с 2009 года. В 2017 году исполнительный документ повторно поступил к частному судебному исполнителью Бурлинского территориального участка Жукалиной. Частным судебным исполнителем в отношении должника приняты все меры по Закону РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», должнику в июле срочно нужно было выехать по делам за пределы РК. Однако ему был выставлен временный запрет на выезд за пределы РК. По этой причине он погасил задолженность в размере 7,2 млн тенге, после чего в отношении него был снят временный запрет на выезд за пределы РК, - сообщил председатель региональной палаты частных судебных исполнителей Западно-Казахстанской области Жандос САМАТОВ. В настоящее время в ЗКО числится 7 тысяч должников по алиментам.