В ходе рабочей поездки глава региона посетил место будущего строительства учебно-оздоровительного лагеря на 500 мест на побережье Каспийского моря в селе Зинеден, Исатайского района. Строительство лагеря, подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в данной местности предоставит возможность субъектам малого и среднего бизнеса открывать новые места отдыха, что в свою очередь вызовет мультипликативный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение субъектов МСБ, рост въездного и внутреннего туризма. В данный момент проектно-сметная документация оздоровительного лагеря проходит экспертизу. Также глава региона посетил строительство детского сада на 100 мест в селе Зинеден, строительство 60-квартирного дома в селе Кадырка, а также место строительства больницы на 75 мест в районном центре Курмангазинского района. В ходе осмотра строительных объектов нарекание главы региона вызвало отсутствие ежедневного технического надзора. Как оказалось, специалисты, отвечающие за контроль над качеством строительства, некоторые из видов работ принимают удаленно, не присутствуя при этом на объекте. - Это упущение ответственных лиц, технический надзор должен быть ежедневным. Исходя из заключений специалистов технического надзора, заказчики принимают объект на баланс, при этом из-за отсутствия ежедневного контроля возможны нарушения в процессе строительства. Впоследствии из-за необходимости их устранения это выливается в дополнительные траты бюджетных средств, - сказал Нурлан Ногаев. – Специалисты технического надзора обязаны ежедневно находиться на объекте и следить за качеством выполнения всех видов работ. Это наше требование, и мы будем следить за его выполнением. Также Нурлан Ногаев поднял вопрос трудоустройства безработных сельчан на строительстве объектов в сельских округах, отметив, что это благотворно скажется на снижении безработицы. - Сотрудники местных исполнительных органов должны прикладывать максимум усилий для трудоустройства безработных в своих населенных округах. Для этого у нас есть все инструменты, государственные программы, мы должны использовать их с максимальной эффективностью, - подчеркнул Нурлан Ногаев. Также аким области проинспектировал строительство внутрипоселковых дорог в Исатайском районе. Стоит отметить, что в 2018 году в Атырауской области запланировано строительство 280 километров дорог, 220 из них в областном центре, остальные в районах.