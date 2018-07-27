Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, сотрудники оперативно-спасательного отряда Павел ФЕДОРОВ и Азамат ЖАРДЕМОВ находились на своем посту, на берегу реки Чаган в городском парке культуры и отдыха. - В этот момент один из купающихся мальчиков далеко отплыл от берега и начал тонуть. Увидев это, спасатель Азамат ЖАРДЕМОВ оперативно подплыл к нему и вытащил его из воды. Так как ребенок был сильно напуган, спасатели оказали ему необходимую помощь. После чего они рассказали детям об опасностях и о мерах безопасности на воде, - рассказали в пресс-сулжбе ДЧС. Также спасатели провели разъяснительную работу с мамой ребенка, которая не уследила за ним. Сотрудники ДЧС предупреждают, чтобы горожане не забывали о мерах безопасности на воде, так как купальный сезон все еще продолжается.