Трагедия произошла 26 июля в Жанаозене. Примерно в 04.00 произошло столкновение внедорожника и легкового автомобиля. В результате аварии погибли пять человек. Еще один пострадавший находится в реанимации. - У пострадавшего множественные травмы и ушибы, а также разрыв печени. Он сейчас в реанимации, - сообщили в центральной больнице города Жанаозен. В пресс-службе ДВД Мангистауской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены необходимые экспертизы.