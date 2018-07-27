Как сообщили в МПС ДВД Актюбинской области, в период с 24 по 28 июля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безнадзорность». Целью ОПМ является профилактика подростковой преступности, выявление несовершеннолетних за нахождение без сопровождения законных представителей в развлекательных заведениях в ночное время и вне жилища, бродяжничество, выявление фактов реализации несовершеннолетним алкогольных напитков, табачных изделий, а также выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение правонарушений и преступлений. Инспекторами ювенальной полиции проводятся рейдовые отработки во дворах, парках, местах массового скопления молодежи, развлекательных заведениях. - За два дня проведения мероприятия пресечено 176 правонарушений, в ОВД доставлено 112 несовершеннолетних за нахождение без сопровождения законных представителей вне жилища с 23.00 до 06.00. Трое родителей привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетих детей. На учет в ОВД поставлено 18 несовершеннолетних, из которых 5 за безнадзорность и беспризорность, - сообщили в МПС ДВД Актюбинской области.