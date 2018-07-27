– Так 1,3 млрд тенге не хватает субъектам бизнеса по заключенным договорам по соответствующим принятым обязательствам тремя сторонами – банками второго уровня, филиалов «ДАМУ» и субъектами бизнеса, – озвучил председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции ЗКО Кайдар Капанов. – Еще одна финансовая проблема, которую тоже выявило второе полугодие текущего года – куда направить эти средства: либо поддержать бизнес и частные детские сады, чтобы исполнить приказ министра образования, либо отправить на что-то другое. Получается, что мы эти вопросы сейчас подняли для того, чтобы добиться хоть какого-то результата. И к тому же, как можно повлиять Палате предпринимателей на приоритеты местной бюджетной политики, потому что пострадают бизнесмены-хозяева и работники этих структур. По словам Кайдара КАПАНОВА, бизнесмены лишатся 7% поддержки, которую давало «ДАМУ». - Хорошо, что проблема выявилась сейчас. Она будет нарастать в течение ближайших месяцев и покажет большое социальное недовольство бизнесменов: государство не соблюдает права, которые мы заключили. Проблема заключается в не совсем грамотном планировании наших трехлетних планов, а соответственно, и бюджета, поэтому крайним оказывается бизнес, – подытожил председатель. - Многие отрасли бизнеса могут пострадать. Я работаю в образовании, поэтому знаком с данной проблемой. Детские сады могут закрыться в течение второго полугодия, потому что становятся нерентабельны. Даже я в минусе: за июль заплатил, а за август – не смогу. Летний сезон – доходов нет. В городском суде прошло 1200 дел, а еще 1000 предпринимателей подали иски на банки второго уровня. В прошлом году 1 июля начала действовать другая норма. То есть, мы повлияли на бизнес-ситуацию, узнав, что банки нас просто-напросто обкрадывали. А есть другие процедуры, которые надо тоже внимательно изучить. Есть еще одна проблема, о которой рассказал Кайдар Капанов: частные детские сады. – Становление системы частного образования дошкольного, начального и среднего в палате предпринимателей ЗКО возникла еще в феврале позапрошлого года, – говорит он. – Потому что стали открываться частные сады. Их было семь лет назад три, а в последние три года их открылось более 40. Естественно, есть меры государственной поддержки. Люди, которые открывают бизнес, рассчитывают изначально на то, что будет в их бизнес-стратегии участие государства, как в плане поддержки. Причем по нарастающей. И когда эта тема начинает срываться по вине государства, соответственно, у людей бизнес становится нерентабельным. Либо они должны поднимать планку родительской оплаты, на что всегда негативно реагирует общественность, либо должна быть госдотация. Либо закрыть тему, что вы будете получать госдотации, и развивать бизнес в сфере образования на договорной основе с родителями. Но коль обещано – давайте исполнять. Не исполнение этих обязательств и является предметом негативной реакции со стороны учредителей детских дошкольных учреждений. Несправедливое решение акима города Уральска, что государством садикам мы даем дополнительные дотации, а частникам – не даем. По 6 статье Конституции все формы собственности равны. Конституционное нарушение – раз, гражданское право – два, административное право – три. Поэтому в Палату, и Совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции обращаются директора, учредители. Как совладелец частной школы и частного садика я тоже испытываю на себе, как это ударяет по бизнесу. И на сегодняшний день мы имеем не справедливость и, в некоторой мере, незаконность решения, не проработанность бюджетной политики.