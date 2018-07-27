Иллюстративное фото с сайта Sputnik.kz На пресс-конференции в службе центральных коммуникаций заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов рассказал об основных положениях Закона, направленного на гуманизацию уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Закон, вступающий в силу 31 июля текущего года, разработан генеральной прокуратурой во исполнение поручения главы государства, данного в январском Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». В ходе мероприятия отмечено, что последовательно проводимые в стране судебно-правовые реформы направлены на смещение концепции уголовно-правовой политики государства от карательной к правозащитной. - Всего поправки коснулись 262 статей уголовного, 45 - уголовно-процессуального и 9 - уголовно-исполнительного кодексов. В частности, по 247 преступлениям небольшой и средней тяжести, не связанных с причинением смерти человеку, в качестве альтернативного наказания впервые вводятся общественные работы, что позволит использовать труд осужденных во благо общества. Снижается минимальный размер штрафа с 500 до 200 МРП (с 1,2 млн до 481 тысячи) и увеличивается минимальный срок его уплаты с 6 месяцев до 3 лет. Это даст право порядка тысячи граждан обратиться в суд за снижением суммы штрафа и продлением срока погашения, - рассказал спикер. По преступлениям против собственности в сфере экономики и некоторым другим в 2 раза увеличиваются пороги значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба. Всего под данную поправку подпадают 2,5 тысячи осужденных к лишению свободы преимущественно за растрату вверенного имущества и мошенничество. Им сократят сроки наказания. По 12 составам тяжких преступлений в качестве альтернативного наказания суды смогут назначать ограничение свободы. К ним относятся воинские, экономические, должностные преступления и преступления против собственности. По 32 преступлениям, в том числе 13 экономическим, снижается верхний предел срока лишения свободы на 2-3 года. Расширяется сфера применения кратных штрафов. Теперь за мошенничество и растрату вверенного имущества размер штрафа составит от 10 до 20-кратной стоимости причиненного ущерба. Кроме того, смягчаются условия отбывания наказания в виде лишения свободы социально не опасной категории осужденных и впервые осужденных к лишению свободы на срок до двух лет. Их будут направлять в учреждения с минимальным уровнем безопасности. - Всего в учреждения минимальной безопасности с более строгих режимов в рамках поправок переведут порядка 400 осужденных. По прогнозам, гуманизация коснется порядка 5 тысяч человек. Но это не значит, что они освободятся одномоментно. Этот процесс будет протекать поэтапно. Часть осужденных, отбывших значительную часть срока, при условии погашения ущерба и положительной характеристики, суд освободит сразу. Другим осужденным сократят сроки наказания, приблизив УДО и ЗМН, - заверил Марат Ахметжанов. Как отмечено на пресс-конференции, гуманизация не коснется лиц, совершивших опасные преступления – убийства, изнасилования, пытки, экстремизм и терроризм, организованные формы преступности.