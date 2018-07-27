Сергей Ларионович ЗАЙЦЕВ родился 13 апреля 1973 года в Запорожье. Воспитанник СДЮШОР ФК «Металлург», начинал карьеру футболиста в ФК «Торпедо» из города Запорожье. Затем выступал за «Металлург» (Украина), «Металлист» (Украина), «Нефтехимик» (Россия), «Легия» (Польша), «Погонь» (Польша), «Татран» (Словакия), «Кошице» (Словакия), «Дукла» (Словакия) и за такие казахстанские клубы как, «Кайсар» и «Атырау». Тренерскую карьеру начал в 2009 году. Работал помощником главного тренера клубов «Атырау», «Металлург» Запорожье. В 2011-2013 годах был главным тренером «Металлурга», где в 2012 году вывел команду в Премьер-Лигу Украины. Затем в карьере Сергея ЗАЙЦЕВА был футбольный клуб «Заря» из Молдовы. С 2016 года работал в структуре ФК «Карпаты» (Украина), где до приезда в Уральск занимал пост главного тренера команды. Как рассказали в пресс-службе ФК "Акжайык" уже сегодня, 27 июля, Сергей ЗАЙЦЕВ проведет первую тренировку в качестве главного тренера «Акжайыка».