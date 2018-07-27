Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет" в Уральске днем ожидается 37 градусов выше нуля, ночью +20. В Атырау переменная облачность, днем +37 градусов, ночью +25. В Актобе синоптики прогнозируют днем повышение температуры до +34, ночью +20 градусов. В Актау также переменная облачность +37 градусов днем и +24 ночью.