Сегодня, 31 июля, судья районного суда №2 Зеленовского района Ербол НУРСУЛТАНОВ рассмотрел санкцию на арест подозреваемого в убийстве 17-летней Даны УТЕГАЛИЕВОЙ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В райсуде №2 Зеленовского района сообщили, что 20-летний Асхат ТЕМИРБАЕВ, обвиняемый в преступлении по ст. 99 ч. 1 "Убийство", был арестован на 2 месяца. Также стало известно, что ТЕМИРБАЕВ был задержан полицейскими 28 июля, в тот же день, когда было обнаружено тело убитой девушки Напомним, 17-летняя девушка была убита в селе Дарьинское в ночь на 28 июля. Полицейские задержали подозреваемого сразу же. Родные убитой Даны УТЕГАЛИЕВОЙ рассказали, что девушка в этом году закончила школу и поступила в российский вуз на грант. Кроме того, они не верят, что Дану убил один человек. По словам тети, девочка занималась борьбой и одному человеку могла дать отпор.  