Иллюстративное фото По информации ДЧС Атырауской области, пожар сарая во дворе частного дома произошел вчера, 30 июля, в 19.58. - Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, с места пожара с ожогами был госпитализирован в больницу 29-летний молодой человек. Причина пожара устанавливается, - рассказали в пресс-службе ДЧС. На место вызова выезжали 6 сотрудников ГУ «СП и АСР» ДЧС Атырауской области и 2 единицы спецтехники. Пожар ликвидирован в 21.25.