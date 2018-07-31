Как рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль САКПУСУНОВА, вызов на пульт 103 поступил в 13.42. Карета скорой помощи прибыла на место в 13.47. - Мужчина 1957 года рождения получил проникающее колото-резаное ранение в грудь. От полученных ранений он скончался до приезда скорой помощи, - рассказала Айнагуль САКПУСУНОВА. Нужно отметить, что прибывшие на место полицейские забрали оттуда человека. В полиции сообщили, что один мужчина, который также является постояльцем дома престарелых, ударил ножом другого. От полученных ран пострадавший скончался. В данный момент ведется следствие.

Фото Медета МЕДРЕСОВА