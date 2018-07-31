Капитальный ремонт в СОШ №19 выполняет компания ТОО "Оркен-Сервис". По словам начальника строительного участка Асылбека БАТЫРГАЛИЕВА, ремонтные работы окончены на 70%. Были полностью заменены окна, полы, системы отопления и вентиляции, крыша, канализация. - К началу учебного года мы планируем полностью закончить всю работу. На участке сейчас трудятся 132 человека, из них 16 человек - из центра занятости населения. Строительные материалы используем в основном нашего производства. Также предусмотрено переоборудование малого зала в актовый зал. Ведется ремонт и мини-центра, который расположен непосредственно на территории школы, - рассказал Асылбек БАКТЫГАЛИЕВ. Как стало известно, на капитальный ремонт школы выделено около 262 млн тенге. Также в этом году капитальный ремонт производится в детском саду №24 "Солнышко". Подрядной организацией является ТОО "Dizain-D.A". - Водопровод уже функционирует, отопление мы уже сделали. На участке работают около 60 человек. Из них 4 человека - из центра занятости населения. Строительные материалы используем местного производства. На сегодняшний день закончено 70% работ. Крышу мы уже закрыли, остались работы по внутренней отделке. Двери, окна установлены. В трех игровых и спальных комнатах по проекту предусмотрены электрические теплые полы, - рассказал начальник участка Мейрам ИРГАЛИЕВ. По словам директора детсада, ремонт в их учреждении закончится уже осенью. - Строители начали работу в апреле 2018 года. По плану должны закончить за 6 месяцев, но они обещали пораньше завершить все работы. У нас смешанный детский садик. Посещают его 170 детей. Их на время распределили в другие учреждения. Родители отнеслись с пониманием к этому. Все-таки зданию 53 года и капитального ремонта у нас еще не было, - пояснила директор детского сада №24 Салтанат ШАРКЫНОВА. Мурат МУКАЕВ, осмотрев здание, дал указание строителям сделать удобные подъездные пути к зданию. - Надо отметить, что за последние 3 года в городе Уральск отремонтировано 8 детских садов, 3 школы и СОШ №4 заново отстроена. Согласно плану развития города у нас ремонтируется СОШ №19. Она была построена в 1970 году прошлого века. За это время ни разу не проводился капитальный ремонт. В здании заменили практически все, кроме стен. К 1 сентября ремонт планируется завершить и наши дети войдут в новую школу, - заявил Мурат МУКАЕВ. Аким города отметил, что сейчас ведутся проектно-сметные работы 6 новых школ. 3 из которых будут располагаться в поселке Зачаганск, 1 школа в микрорайоне Жулдыз. А СОШ №31 и СОШ №33 признаны аварийными и подлежат сносу. Вместо них будут строиться новые школы. По словам акима, эти планы будут реализовываться в 2019-2021 годах.