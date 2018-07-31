Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Алдияра Халелова, на строительство двух трехэтажных многоквартирных жилых домов в селе Таскала и подведение к ним инфраструктуры из бюджета выделено 832 миллиона тенге. Кроме того, в северной части села Таскала строятся семь одноэтажных 3-х комнатных арендных жилых дома. Стоимость проекта - 78,5 млн тенге. - Также ведомственную комплексную экспертизу проходит ПСД на строительство трехэтажного 18 квартирного жилого дома, на строительство двух трехэтажных 36 квартирных жилых домов и 15 одноэтажных одноквартирных трехкомнатных арендных жилых домов. В 2018 году в соответствии с Программой развития территории Таскалинского района в селе Таскала ведутся работы по строительству одноэтажного административного здания. В текущем году изготавливается ПСД на «Реконструкцию водозащитной плотины сел Таскала и Актау». Получена положительная экспертиза на ПСД «На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Таскала Таскалинского района ЗКО». Находится на государственной экспертизе ПСД на «Строительство детского сада на 280 мест в селе Таскала Таскалинского района ЗКО», - рассказал Алдияр Халелов. - В целях подготовки земельных участков под строительство жилых домов в 2018 году изготовлены и находятся на вневедомственной экспертизе ПСД на 66 земельных участков находящихся на юго-западной части села Таскала и 106 земельных участков находящихся на северо-восточной части районного центра. Также аким района рассказал о реализации государственных программ «С дипломом – в село», по обеспечению занятости населения, развитию массового предпринимательства и других.