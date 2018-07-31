Иллюстративное фото с сайта iform.kz 1-2 августа в Атырау пройдет антикоррупционный марафон «Адал жол – Честный путь». Его организаторами выступят городской отдел культуры, а также отдел физической культуры и спорта. В рамках двухдневного марафона в Атырау запланировано проведение ряда мероприятий. Так, 1 августа в 19.30 от центрального моста до Жилгородка пройдет парад маломерных судов, в число которых войдут 25 байдарок, 7 водных мотоциклов, 5 моторных лодок. Участники марафона пронесут флаги марафона, а также государственный флаг РК. В 20.00 в Ретро-парке Атырау начнется концертная программа под названием «Мы выбираем честный путь». 2 августа в 10.00 в ДК поселка Жумыскер пройдут дебаты «Возможно ли искоренить коррупцию?». Параллельно дебатам в 10.00 в Центральной городской библиотеке №1, расположенной в 47 доме мкр. Авангард, пройдет антикоррупционный марафон под названием «В будущее без взяток. Начни с себя». В 17.00 на городском пляже «Малибу» в Жилгородке пройдет турнир по пляжному волейболу.