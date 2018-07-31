Центр занятости населения распахнул свои двери 26 июля после реконструкции. Ранее в этом здании находился центр обслуживания населения. По словам консультанта Галины БЕКЕБАЕВОЙ, преимуществом нового здания является то, что это одноэтажное здание, удобное для оказания государственных услуг для граждан с ограниченными возможностями. - Улучшен сервис для обслуживания государственных услуг, увеличено количество столов для посетителей. Также имеется комфортный зал для посетителей, зал для совещаний. Новшество нашего здания - это наличие зоны для самообслуживания. Каждый посетитель в поисках работы может прийти и воспользоваться интернет порталом enbek.kz. С момента открытия в наш центр обратилось уже около 100 посетителей, - рассказала Галина БЕКЕБАЕВА. В центре занятости учтены все стандарты по обслуживанию граждан с ограниченными возможностями. - Сегодня мы приехали в центр занятости, чтобы получить услуги. Хочу отметить, что у входа уже созданы все условия для нас, для колясочников. Есть пандус, въезд для нас сделан. Зал просторный, передвигаться нам удобно. Столы тоже на нужном уровне. Раньше ходили в другое здание, там коридоры тесные были, на второй этаж по лестнице мы не могли попасть, не было лифтов и подъемников, - говорит представитель общественного объединения "Арба" Молдир НУРУМОВА. Как стало известно, за 7 месяцев с помощью интернет-портала enbek.kz подали заявки 3400 человек, из них 206 трудоустроились на постоянное место работы. Аким города дал положительную оценку работе нового центра. - В 2017 году было дано поручение о цифрализации всех сфер услуг. Новое здание соответствует всем современным стандартам. Все требования по созданию комфортной среды для наших горожан соблюдены. Предусмотрены такие услуги, как электронная очередь, зона самообслуживания, удобный зал для ожидания и прозрачность всех видов услуг. То есть все руководители, заместители центра занятости находятся в этом же здании за прозрачным стеклом. Все услуги производятся на глазах у руководства, - отметил Мурат МУКАЕВ. По словам градоначальника, на ремонт здания центра занятости населения было потрачено около 19 млн тенге.