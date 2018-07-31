По данным РГП "Казгидромет", днем в городе будет 30 градусов тепла, ночью +17. В Атырау днем будет +34, ночью +26. В Актобе будет прохладно, ожидается дождь. Днем будет +23, ночью +16. В Актау по-прежнему жаркая погода, +36 градусов днем и +25 ночью.