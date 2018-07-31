Как сообщили в группе государственного языка и информации ДЧС ЗКО, вызов на пульт пожарных поступил в 18.08. - Как оказалось горит сухая трава на площади 0,2 гектара. На место горения выехала 1 единица техники и 6 человек личного состава службы пожаротушения, - сообщили в группе государственного языка и информации ДЧС ЗКО.Фото Медета МЕДРЕСОВА