На торжественное мероприятие собрались известные писатели, общественники и просто неравнодушные граждане. Всех присутствующих с этим событием поздравил аким Теректинского района ЗКО Карим Жакупов. Также он отметил, что в течение года будут проводиться и другие мероприятия, посвященные жизни и творчеству писателя. Акуштап Бактыгереева рассказала о том, какой след в литературе казахского народа оставил Хамза Есенжанов, сколько тягот пришлось ему перенести. Она поблагодарила за открытие памятника одному из выдающихся личностей в истории Казахстана, отметив при этом, какое большое значение это событие имеет в воспитании подрастающего поколения, в воспитании патриотизма молодежи. Честь торжественного открытия бюста была предоставлена поэтессе Акуштап Бактыгереевой. К монументу деятелями и жителями области были возложены цветы. Торжественное мероприятие было продолжено на круглом столе «Писатель, рассказавший историю Приуралья». За круглым столом собрались историки, поэты, писатели, деятели культуры и политики Западно-Казахстанской области: краевед, профессор Жакып Акбаев, поэтесса Акуштап Бактыгереева, поэт, член Союза Казахстанских писателей Айткали Нариков, поэт- импровизатор Шолпан Кыдырниязова, поэт- импровизатор Дарига Муштанова и многие другие. Хамза Есенжанов внес значительный вклад в литературное творчество, его романы - трилогии «Ак жайык», «Много лет спустя», «Братья братьев» и другие описывают жизнь и борьбу угнетенного казахского народа за свободу. Писатель в 1938 году был ложно обвинен в политических оскорблениях, и почти 20 лет он страдал от последствий репрессий Сталина. Открытие памятника в канун 110-летия писателя является знаковым, значительным событием.