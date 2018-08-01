Фото Tengrinews.kz По данным организации, в июне средневзвешенная ставка вознаграждения банков по привлеченным депозитам физлиц в национальной валюте составила 10 процентов (в мае - 9,9 процента), в иностранной валюте - 1,9 процента (1,8 процента). Доля вкладов в иностранной валюте в общем портфеле сократилась с 45,4 до 44,5 процента. - Из значимых тенденций июня Ассоциация выделяет рост розничных вкладов у Народного банка (+105,7 миллиарда тенге). При этом остальные банки с активами свыше одного триллиона тенге (всего 8) также показали увеличение розничных депозитов на 13-30 миллиардов тенге; максимальное снижение - у Банка Астаны (-1,7 миллиарда тенге). В то же время наибольший рост корпоративных вкладов по итогам июня также отмечается у Народного банка (+143,1 миллиарда тенге), а наибольшее снижение - у Евразийского банка (-63,1 миллиарда тенге), - говорится в сообщении пресс-службы. В Ассоциации отметили, что кредитование в стране начинает постепенно ускоряться на фоне активного снижения базовой ставки НБРК, замедления инфляции и некоторого улучшения ситуации в экономике. По итогам полугодия в стране было выдано новых кредитов на сумму 6,1 триллиона тенге, что на 27 процентов выше соответствующего периода прошлого года. Из них в июне было выдано 1,3 триллиона тенге (22 процента), что является максимумом за последние 3,5 года. - Лидерство по приросту ссудного портфеля в июне у Народного банка (+60,1 миллиарда тенге). Вместе с тем лидером по росту ссудного портфеля с начала года является Kaspi Bank (+101,5 миллиарда тенге). В июне средневзвешенная ставка вознаграждения по выданным кредитам в национальной валюте юрлицам составила 11,7 процента (в мае - 12,5 процента), физлицам - 19,1 процента (19,3 процента). Менее выраженная динамика снижения процентных ставок у физлиц обусловлена в том числе сохраняющимся повышенным кредитным риском в отношении розничного сегмента, - отметили в АФК.Фото Tengrinews.kz