Сейчас трое малышей вместе с мамой и папой живут в гараже, где нет элементарных условий. О тяжелом положении многодетной мамы в редакцию сообщила председатель гаражного кооператива «Спутник» Татьяна Штельмухова. Сердобольная женщина переживает за судьбу детей. - В нашем гаражном кооперативе бывает, что кто-то останется на ночь. Но семья Маргариты Игнатенко живет здесь уже несколько дней. Муж уходит днем на работу, мама сидит с детьми. Женщина очень любит малышей, не пьет. Она говорит, что стоит в очереди на жилье под номером 600. И очередь не двигается в течение нескольких лет, - отметила она. История бывшей выпускницы детского дома Маргариты Игнатенко похожа на сценарий сериала. Женщина – мать шестерых детей. Первых двоих из них - семи и восьми лет родились от одного, третий - шести лет – от второго мужа. Старшие малыши воспитываются в детском доме. Органы опеки решили, что жилищные условия не позволяют оставить их в этой семье. - Мы снимали квартиру за 25 тысяч тенге. Но затем срок аренды закончился. Переехали в гараж. Он принадлежит моему брату. Воду питьевую покупаем. Здесь есть холодильник и телевизор. Стиральная машинка тоже есть, но воду для нее далеко носить. Муж получает 2,5 тысячи тенге в день. Подрабатывает на стройке иногда. Или занимается сбором и погрузкой металла у частника. Денег хватает только на продукты. Мы просим хотя бы комнату в общежитии, - говорит Маргарита Игнатенко. На днях в гараж наведались участковые инспекторы полиции. Они вызвали сюда медиков со станции скорой медицинской помощи. - Дети все здоровые. Семья не состоит на учете как неблагополучная. Муж работает. Но из-за материальных проблем они не смогли оплачивать аренду съемной квартиры. Сейчас направлены письма в уполномоченные органы, - сообщила инспектор МПС УВД г.Уральска Динара АБДУЛКАЛИКОВА.