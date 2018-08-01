В честь Дня полей ТОО «Орал Агро» совместно со своим партнером, известным российским холдингом «Ростсельмаш» устроили праздничное торжество для своих гостей и представили новые модели сельхозтехники: универсальный компактный зерноуборочный комбайн «Nova» и самоходную универсальную косилку для свала зерновых и заготовки кормовых культур KSU–1. Следует отметить, что встреча фермеров нашей области проходила недалеко от исторических мест, где проводились археологические раскопки, в результате которых юные геологи Зеленовской районной станции юных туристов нашли останки древнего динозавра, возраст которого составляет 150 миллионов лет. Такое интересное стечение обстоятельств, можно сказать, – связующее звено между ушедшим древним миром и сегодняшней эпохой технического прогресса.– На сегодняшний день в нашей области сельское хозяйство, в частности, выращивание зерновых и кормовых культур претерпевает некоторые сложности: суровые климатические условия, неурожай и так далее. Растут расходы на семена, технику и ГСМ. Наш российский партнер, холдинг «Ростсельмаш», зная эти проблемы фермеров, предлагает новую качественную и экономичную по затратам топлива сельскохозяйственную технику, – рассказал руководитель предприятия «Орал Агро». – Новая техника отличается компактностью, легкостью в эксплуатации (импортная гидравлическая система управления, информационно–голосовое оповещение и так далее), исключительной маневренностью, способствующей высокой производительности, и устойчивостью к нашим климатическим условиям.Следует отметить, что в Казахстане новинки сельхозтехники представлены впервые именно в нашей области. Данная техника успешно прошла испытания в самой России, а также в Иране, Канаде и ряде европейских стран. Срок эксплуатации новой сельхозтехники превышает более 20–30 лет. Такие комбайны особенно удобны для работы средних и малых фермерских хозяйств. Приглашенные эксперты и фермеры смогли осмотреть технику, узнать о технических характеристиках, а также пройти тест–драйв и непосредственно испытать новые сельскохозяйственные машины на деле. Своим мнением после пройденного тест–драйва на новом комбайне «Nova» поделился руководитель Западно–Казахстанского филиала союза фермеров Казахстана, эксперт–агроном Серик ЖАРЫЛГАПОВ. – Можно сказать, что наши фермеры с нетерпением ждали такую усовершенствованную высокопроизводительную технику по доступной цене. И она наконец–то появилась на нашем рынке благодаря российскому производителю техники «Ростсельмаш» и компании «Орал Агро» – нашему постоянному поставщику сельхозтехники. Протестировав комбайн «Nova», хочу отметить понравившуюся комфортную кабину, отличную маневренность – очень легко управлять комбайном. А самоходная косилка KSU–1 показала, как может укладывать скошенную массу в двойной и даже четверной валок, после чего эту массу легко подбирает зерноуборочный комбайн–подборщик, причем такая система работы позволяет собрать зерно сухим. При этом идет двойная экономия ГСМ, то есть если при прямом использовании только одного комбайна, который и косил, и собирал, расходовалось от 6–10 л топлива на гектар, то при помощи KSU–1 расход топлива на сбор зерна комбайном экономится до 5 л на гектар. Для сравнения: в советское время на уборке урожая расход ГСМ составлял 10 л на гектар. А сейчас в эпоху экономии нужно затратить ГСМ как можно меньше. Поэтому такая экономичная по топливу и адаптированная под наш климат техника очень подходит для наших небольших фермерских хозяйств, тем более привлекает соотношение отличного качества и недорогой цены сельхозмашин, – объяснил Серик ЖАРЫЛГАПОВ.Встреча прошла в теплой атмосфере, между заинтересованными сторонами – главами крестьянских хозяйств, заводом–производителем сельхозтехники, официальным дилером завода в ЗКО, покупателями и потребителями – выработался стратегический и согласованный подход к решению проблем казахстанского агропромышленного комплекса. По словам глав крестьянских хозяйств и других гостей, праздник День полей, проведенный с таким креативным подходом компанией «Орал Агро» и его российским партнером холдингом «Ростсельмаш», не имел аналогов в СНГ. Фермеры договорились проводить подобные мероприятия с вечерними культурными программами. Встречи запланированы для более тесного, неофициального общения с участием российских партнеров в целях налаживания коммуникаций между районами нашей области и другими казахстанскими регионами. Новости Компании