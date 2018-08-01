Авария произошла около 8 часов утра сегодня, 1 августа. Автомобиль "Опель" ехал по улице Абдирова, а "Хюндай" по улице Январцевская и на перекрестке машины столкнулись. От удара оба автомобиля слетели в арык. К счастью, обошлось без жертв. В настоящее время на месте работают полицейские. Стоит отметить, что данный перекресток после ремонта автодороги принес проблемы автомобилистам. Если раньше главной была улица Абдирова, то после ремонта на перекрестке с улицей Январцевская установили знак "Уступи дорогу". - Всегда Абдирова была главной, почему и с какой целью здесь установили знак "Уступи дорогу", непонятно. После того, как дорогу открыли, здесь чуть ли не каждый день аварии происходят, - жалуются автомобилисты.