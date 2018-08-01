Иллюстративное фото с сайта orazvode.com Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказала начальник городского отдела координации занятости и социальных программ Нурлы Хабиева. По словам спикера, если за первое полугодие 2017 года число разводов составляло 496, за 6 месяцев этого года количество пар, желающих расторгнуть брак, выросло до 521. - Если сравнить показатели двух последних лет, в этом году число разводов выросло на 5%. Заявление о расторжении брака в судебные органы чаще всего подают супруги в возрасте 27-50 лет. Основные причины разводов - несовместимость характерами и отсутствие общих детей. В то же время в Атырау число пар, желающих усыновить детей, выросло почти в два раза - с 25 до 44, - рассказала Нурлы Хабиева. По информации городского отдела координации занятости и социальных программ, в Атырау почти на 6% вырос и показатель смертности. В основном причиной раннего ухода из жизни горожан служат заболевания сердца, печени, почек. Не радуют показатели и детской смертности.