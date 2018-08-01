Иллюстративное фото из архива "МГ" Акция "Дорога в школу" проводится не первый год. Цель акции - создание условий каждому ребенку для получения образования в полном объеме и оказание поддержки школьникам из малообеспеченных семей и детям, оставшимся без попечения родителей. Как рассказала и.о руководителя отдела образования г. Уральск Жанна САХИПКЕРЕЕВА, ежегодно в акции принимают участие различные организации, предприятия и просто неравнодушные граждане. - Из бюджета в этом году выделено 109 млн тенге в помощь нуждающимся детям. Эти средства уходят на питание детей, летний отдых, поездки в Астану для детей, канцтовары и одежду, в расчете на одного ребенка по 15 тысяч тенге. Но этого недостаточно, чтобы охватить всех. Поэтому мы просим оказывать помощь таким детишкам. По городу у нас более 3 тысяч детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, многодетных семей. С каждым годом их количество растет. Поэтому каждый год у нас проводится эта республиканская акция, - рассказала Жанна САХИПКЕРЕЕВА. Стоит отметить, что в прошлом году с помощью этой акции удалось собрать более 11 млн тенге. Крупные организации, такие как "Жайык Мунай", "Конденсат" ежегодно выделяют средства для помощи по сбору детей в школу. - Мы обращаемся к бизнес-структурам, призывая активно включаться в акцию "Дорога в школу", выступать меценатами и спонсорами мероприятий, направленных на благое дело. Мы просим всех уральцев принять личное участие в этих начинаниях, чтобы помочь каждому ребенку. В какой форме будет ваша помощь - решать вам. Будь то денежные средства, канцтовары, одежда и обувь для ребят, - заявила заведующая сектором по защите прав детей отдела образования г.Уральск Агиис БЕРЖАНОВА. Как стало известно, на приобретение учебников выделено более 1 млрд тенге. Это около 775 тысяч экземпляров. Все малообеспеченные семьи будут обеспечены необходимыми учебниками в полном объеме.