В психоневрологический диспансер Атырауской области мужчину насильно положила бывшая жена и родственники, сообщает Newtimes.kz со ссылкой на 31 канал. скриншот с видео 31 канала Восстановить честное имя намерен пенсионер из Павлодара. Долгих 15 лет Елубай-ата провел в психоневрологических диспансерах Атырау и Павлодара. Позже в московском научно-исследовательском институте имени Сербского мужчину признали абсолютно здоровым. По словам пенсионера, благодаря его бывшей жене и ее родственникам 41 год назад он попал в психдиспансер Атырауской области. Здесь его незаконно удерживали долгих десять лет, применяя инсулинокоматозную терапию, которая приводит к коме.

-Благодаря помощи одной из медсестер и родственницы, мужчине удалось перевестись в павлодарский психоневрологический диспансер. Доказать свою вменяемость в Казахстане у него не получалось. Поэтому мужчина решил пройти обследование у независимых экспертов. Врачи исследовательского центра имени Сербского в Москве вынесли заключение, что Елубай психическим заболеванием не страдает и в наблюдении психиатров не нуждается, - рассказывает пенсионер. От смирительных рубашек пожилой мужчина освободился в 1991 году. После этого Елубай-ата пытался выжить - подрабатывал, где придется, и по сей день живет в общежитии. Узнав, что подобные дела срока давности не имеют, решил, что самое время наказать виновных в его сломанной судьбе. - К ответу я намерен призвать лечебницы Атырауской и Павлодарской областей. Порошу суд разобраться, на каком основании из здорового человека сделали невменяемого, и почему за 15 лет никто не заметил ошибки, - говорит Елубай-ата. Пенсионер хочет взыскать с диспансеров три миллиона тенге – эти деньги пожилой мужчина направит на благотворительность. BrnY7bvquVw