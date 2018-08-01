Как стало известно, каждое лето центр детско-юношеского туризма и экологии "Атамекен" принимает детей не только из Западно-Казахстанской области, но и из других городов Казахстана и России. В том числе здесь отдыхают и дети из малообеспеченных, многодетных семей и одаренные дети. - Перед заездом в лагерь мы обязательно проверяем состояние ребенка, берем необходимые справки. Для нас главное - здоровье детей. Детям очень нравится наш лагерь. К нам приезжают ребята из Атырау, Алматы, Актобе, Самары и других городов. Здесь с ними проводят различные мероприятия, мы возим их на экскурсии, в общем, они активно отдыхают. К тому же мы следим за состоянием здоровья каждого ребенка. Что касается питания, то меню каждый день разное. Вместимость столовой - 120 человек, - рассказала медицинский работник лагеря София САПИШЕВА. Как стало известно, на территории детского центра функционирует бассейн, который оборудован всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха детей. Также работают инструкторы по плаванию, которые следят за безопасным купанием. - За лето у нас планировалось организовать семь потоков, а это около трехсот детей. Один поток - это 10 дней, 3 из которых дети выезжают в город. В Уральске ребята посещают кинотеатры, ходят в музеи, в зоопарки, а также для них было организовано катание на теплоходе по реке Урал, - рассказал директор центра детско-юношеского туризма и экологии Жасулан САКЕНОВ. Аким города дал положительный отзыв о работе детского центра и отметил, что очень важно сделать летний отдых детей незабываемым, веселым и полезным, чтобы дети зарядились положительной энергией на весь предстоящий учебный год.