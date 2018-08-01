Начиная с этого года началась реализация 22 партийных проектов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса в реализации программ «Рухани жаңғыру», «Цифровой Казахстан» в рамках модернизации партии. По словам заместителя председателя областного филиала партии «Нұр Отан» Серика Сулеймена, по республике запланировано открыть 1 000 IТ-классов для обучения детей от 8 до 16 лет. – Сегодня мы заключили меморандум между управлением образования, палатой «Атамекен» и областным филиалом партии «Нұр Отан», – сказал Серик Сулеймен. – Определили 15 классов, из них по области по одному и три в городе: СОШ №4, 42 и во Дворце школьников. В течение трех лет всего откроем 45 классов по области. В связи с этим мы заключили договор со STEM Academia в Астане, которая занимается программированием, и организовали обучение наших преподавателей информатики. Из областного бюджета выделили 49 млн тенге по более чем 3 млн тенге на каждую школу для покупки материального снабжения и оборудования. Директор по научным исследованиям и разработкам STEM Academia Магжан Кистаубаев сообщил, что в данный момент обучение начнут проходить 31 преподаватель. – Сегодня мы начинаем обучение 31 преподавателя информатики, математики и физики на переобучение по программированию, робототехнике и 3D моделированию. Обучение будет проходить 17 дней, – рассказал Магжан Кистаубаев. – Мы обучаем, а затем в течение всего года будем курировать этих учителей с помощью онлайн-портала. По республике уже есть школы, которые оснащены необходимой технологией: компьютеры, роботы, 3D принтеры, станки. Но в связи с отсутствием программы обучения, эти дисциплины не ведутся совсем или не в полной мере. Наша задача сделать так, чтобы все это заработало и дети могли этим свободно пользоваться.