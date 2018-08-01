Сегодня, 1 августа прошел День открытых дверей, где желающие могли получить консультацию по интересующим их вопросам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам организаторов, эта акция проводится ежегодно. Особенностью нынешней акции является то, что наряду с правоохранительными органами, консультации оказывали сотрудники службы пробации и местной полицейской службы, частные судебные исполнители, специалисты управления комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры по ЗКО, медиаторы, специалисты отделов земельных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, управления государственных доходов.
Нужно отметить, что горожане шли с самыми разными проблемами. Так, Баянгали ТЕЛЕГЕНОВ пришел, чтобы взять разрешение на перепланировку.
- Мы в квартире хотим совместить туалет и ванную комнату, - пояснил Баянгали ТЕЛЕГЕНОВ. - Для этого нужно брать разрешение, делать эскиз. Спасибо специалистам, здесь я получил необходимую консультацию, куда нужно обращаться.
В пресс-службе прокуратуры ЗКО сообщили, что всего получили необходимую консультацию около 60 человек.
- За сегодня пришли 60 человек. Наши двери будут открыты с 9.00 до 18.30, с перерывом с 13.00 до 14.30. Обычно в день за помощью обращаются 10-15 людей. Граждане обращались по вопросам нарушения земельного, жилищного законодательства, не исполнение судебных актов. В рамках данной акции жители получили соответствующие разъяснения и квалифицированную юридическую помощь, а также приняты письменные заявления, данные заявления будут взяты на особый контроль, с принятием окончательного решения, - рассказала нам пресс-секретарь прокуратуры ЗКО Алмагуль ИБРАШЕВА.
Как сообщила профессиональный медиатор Зауреш ШАТИКОВА, количество обращений в службу медиации с каждым годом растет, и люди сами заинтересованы в решении своих проблем без обращений в суд.
- Мы, медиаторы, регулярно здесь дежурим. Обращений очень много. Мы даем консультации, помогаем разрешить конфликтные ситуации - проблемы с долгами, семейные ситуации. Почти все конфликты удается разрешить на месте, потому что когда люди идут к медиатору, они уже настроены на разрешение конфликта без участия суда. Консультации у нас платные. Но цены мы ставим в зависимости от конкретной ситуации. Просто сейчас люди мало знают о возможностях медиации. Если бы знали достаточно, то они бы давно забыли бы дорогу в суд, - говорит Зауреш ШАТИКОВА.
Как рассказала представитель отдела архитектуры и градостроительства Татьяна СЫСТЕРОВА, с утра было немало обращений. В основном это вопросы по строительству, по перепланировке, по дополнительным земельным участкам.
- Мы консультируем посетителей. Направляем в нужный отдел, даем необходимый перечень документов. В этой акции мы участвуем впервые. Но с радостью будем принимать участие в подобных мероприятиях, - заявила Татьяна СЫСТЕРОВА.
Фото Медета МЕДРЕСОВА