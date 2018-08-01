По словам организаторов, эта акция проводится ежегодно. Особенностью нынешней акции является то, что наряду с правоохранительными органами, консультации оказывали сотрудники службы пробации и местной полицейской службы, частные судебные исполнители, специалисты управления комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры по ЗКО, медиаторы, специалисты отделов земельных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, управления государственных доходов. Нужно отметить, что горожане шли с самыми разными проблемами. Так, Баянгали ТЕЛЕГЕНОВ пришел, чтобы взять разрешение на перепланировку. - Мы в квартире хотим совместить туалет и ванную комнату, - пояснил Баянгали ТЕЛЕГЕНОВ. - Для этого нужно брать разрешение, делать эскиз. Спасибо специалистам, здесь я получил необходимую консультацию, куда нужно обращаться. В пресс-службе прокуратуры ЗКО сообщили, что всего получили необходимую консультацию около 60 человек. - За сегодня пришли 60 человек. Наши двери будут открыты с 9.00 до 18.30, с перерывом с 13.00 до 14.30. Обычно в день за помощью обращаются 10-15 людей. Граждане обращались по вопросам нарушения земельного, жилищного законодательства, не исполнение судебных актов. В рамках данной акции жители получили соответствующие разъяснения и квалифицированную юридическую помощь, а также приняты письменные заявления, данные заявления будут взяты на особый контроль, с принятием окончательного решения, - рассказала нам пресс-секретарь прокуратуры ЗКО Алмагуль ИБРАШЕВА. Как сообщила профессиональный медиатор Зауреш ШАТИКОВА, количество обращений в службу медиации с каждым годом растет, и люди сами заинтересованы в решении своих проблем без обращений в суд. - Мы, медиаторы, регулярно здесь дежурим. Обращений очень много. Мы даем консультации, помогаем разрешить конфликтные ситуации - проблемы с долгами, семейные ситуации. Почти все конфликты удается разрешить на месте, потому что когда люди идут к медиатору, они уже настроены на разрешение конфликта без участия суда. Консультации у нас платные. Но цены мы ставим в зависимости от конкретной ситуации. Просто сейчас люди мало знают о возможностях медиации. Если бы знали достаточно, то они бы давно забыли бы дорогу в суд, - говорит Зауреш ШАТИКОВА. Как рассказала представитель отдела архитектуры и градостроительства Татьяна СЫСТЕРОВА, с утра было немало обращений. В основном это вопросы по строительству, по перепланировке, по дополнительным земельным участкам. - Мы консультируем посетителей. Направляем в нужный отдел, даем необходимый перечень документов. В этой акции мы участвуем впервые. Но с радостью будем принимать участие в подобных мероприятиях, - заявила Татьяна СЫСТЕРОВА.Фото Медета МЕДРЕСОВА