В пресс-службе акима Уральска рассказали, что в рамках празднования Дня города и в целях повышения имиджа города Уральск общественное объединение «Ғасыр» объявляет конкурсы "Лучший по профессии", "Лучшее фото и видеоролик" на тему "Мой любимый Уральск", "Лучший КСК", "Лучший подъезд", "Лучший двор" и "Чистая территория". - Для участия в конкурсах "Лучший КСК", "Лучший подъезд", "Лучший двор" и "Чистая территория" кооперативам собственников квартир необходимо предоставить краткие сведения о проделанной работе в течение этого года и фотоматериалы. В конкурсе "Лучший по профессии" могут принимать участие все жители города. Заявки на участие в конкурсах принимаются до 22 августа по адресу: пр.Достык, 182/1, телефоны: 51-15-71, 51-50-20, - сообщили в пресс-службе. В конкурсе "Лучшее фото и видеоролик" на тему "Мой любимый Уральск" может принять участие любой желающий. Для участия нужно отметить фотографию или видеоролик хэштегом #URALSKDAY2018 и отметить аккаунт @uralskakimat. Авторы лучших работ будут награждены памятными подарками и грамотами. Конкурс проводится до 30 августа 2018 года. Итоги всех объявленных конкурсов будут подведены на торжественном мероприятий посвященном Дню города. Организатором конкурса является МОО "Ғасыр" при поддержке отдела внутренней политики города Уральск. Напоним, в прошлом году празднование Дня города в Уральске началось 2 сентября. Так, 2 сентября на набережной реки Урал прошел фестиваль традиционного искусства "Жайык сазы". 3 сентября около "Салтанат сарайы" был организован показ ретро-автомобилей и авто с интересным тюнингом. После на площади прошел концерт с участием местных артистов. 5 сентября были подведены итоги конкурса на лучшую фотографию и видеоролик в соцсетях про Уральск. 7 сентября в 19.00 в парке культуры и отдыха состоялся фестиваль "Домбыра party". 8 сентября на стадионе имени Атояна прошел концерт с участием звезд казахстанской эстрады - Торегали ТОРЕАЛИ, Ерке ЕСМАХАН и Сон ПАСКАЛЬ. 9 сентября в 17.00 в Казахском драматическом театре были подведены итоги конкурса красоты "Мисс Уральск-2017". 9 сентября на арбате с 10.00 до 16.00 прошел фестиваль детского творчества.