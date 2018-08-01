Фото из архива "МГ" По информации городского отдела координации занятости и социальных программ, за первые 6 месяцев 2017 года число безработных граждан, вставших на учет, составляло 6 377, в первом полугодии текущего года это число уменьшилось на 30% и составило 4 591 человек. - Такая положительная динамика наблюдается за счет активной реализации "Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы" - люди все больше привлекаются к общественным работам, молодежной практике, открывают бизнес, за счет чего также создаются новые рабочие места, - рассказала начальник городского отдела координации занятости и социальных программ Нурлы Хабиева. Так, за первые 6 месяцев этого года в Атырау было создано 6 815 новых рабочих мест, что превысило прошлогодние показатели за аналогичный период на 25%. На них было трудоустроено 1373 человека. Пятеро безработных взяли кредиты по программе и открыли собственный бизнес, к общественным работам было привлечено 866 человек, социальные рабочие места получили 83 местных жителя, молодежную практику прошли 236 человек, профессиональное обучение - 104 обратившихся.