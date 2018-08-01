Однако жители дома по ул. Сарайшык, 27 не согласны с таким решением властей. По их словам, 2 подъездных пути и стоянка для машин были предусмотрены застройщиком, и на протяжении 3 лет никто к ним по этому поводу не обращался. Теперь же им предлагают въезд с другой стороны, а парковку переместить непосредственно под балконы жилого дома. Однако владельцы квартир утверждают, что зимой их авто могут повредить сосульки, падающие с крыш. - Мы въехали в этот дом три года назад. На тот момент забор уже был, двор был обустроен. Все это не просто так делалось, наверное. Должны быть необходимые документы, план. Строители без ведома акимата ничего не стали бы делать. Потом было объявление, что в связи с реконструкцией улицы, эту территорию будут облагораживать. Нам сказали, что наш выезд из двора мешает (властям - прим. автора). Два раза проводилось собрание, был представитель. Мы просили показать план. Мы, как жильцы этого дома, имеем право знать, что здесь все-таки планируют строить, прийти к какому-то обоюдному решению. Но нам ничего не показали. А сегодня с утра уже начали демонтаж, - возмущается жительница дома Гульмира УТЕПКАЛИЕВА. В городском отделе ЖКХ рассказали, что жильцов заранее уведомили письменно, а также дважды проводилось собрание по разъяснению данной ситуации. Более того, забор застройщиком был поставлен незаконно. - В рамках благоустройства города, на этом месте (со стороны ул. Тайманова - прим. автора) планируем построить сквер, где будет располагаться фонтан и зона отдыха. Этот участок находится на балансе города. При строительстве дома установка забора и строительство второго подъезного пути были не согласованы с городскими властями. Мы встречались с жителями, объясняли ситуацию, - рассказал заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск Айдар МЕНЕЕВ. Стоит отметить, что новый сквер по улице Тайманова будет сдан в эксплуатацию ко Дню города.