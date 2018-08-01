Соревнования на качество и профессионализм среди строителей прошли в микрорайоне Самал, на территории строительства пожарного депо. Основной целью конкурса является повышение профессионального уровня строителей в Атырауской области и увеличению интереса у молодежи к выбору рабочих профессий. Конкурс, организованный областным управлением строительства, проводился в трех номинациях. Обладателем звания «Лучший штукатур» стал Болатбай Ескайыров, «Лучший каменщик» - Темирлан Сапар и «Лучший сварщик» - Бакытжан Сабыров. - В мае в конкурсе среди строителей, который проходил в городе Кызылорде, первое место заняли каменщик из Атырауской области. В качестве продолжения этой инициативы мы проводим данное мероприятие и в нашем регионе. У нас есть призовые места для победителей. Кроме того, в ближайшее время среди строителей пройдут также и спортивные соревнования,- рассказал руководитель отдела управления строительства Атырауской области Нурлыбек Сакпаров. Отметим, что в нашей стране профессиональный праздник строителей отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.