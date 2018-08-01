Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидроммет", днем в городе будет +30, ночью +15. В Атырау днем ожидается 31 градус тепла, ночью +21. В Актобе днем температура воздуха прогреется до +31, ночью +16. В Актау по-прежнему жаркая погода, +34 днем и +26 ночью.