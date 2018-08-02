Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев ответил на обращение об отмене заочного обучения в вузах в своём блоге на портале "Открытый диалог". - В СМИ появилась новость, что заочное форму обучения отменят в Казахстане. Скажите, пожалуйста, это достоверное информация? И если достоверная, то сколько необходимо будет учиться очно на второе высшее образование и после среднего специального образования? Сейчас заочное обучение стоит гораздо дешевле очного. Какая же будет оплата после отмены заочного обучения? – спросил министра пользователь Асылжан Баймагамбетов. Глава МОН сообщил, что в стране принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений" от 4 июля 2018 года. Документ опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан. Закон предусматривает поэтапное расширение академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений с учётом опыта Назарбаев Университета. - В соответствии с подпунктом 14-3 статьи 5 закона заочное обучение будет приостановлено с 1 января 2019 года. Соответственно, студенты, которые уже обучаются по заочной форме, должны будут доучиваться. Кроме того, в данном законе исключили срок освоения образовательных программ высшего образования. Соответственно, вузы будут разрабатывать гибкие и интегрированные образовательные программы с учётом результатов обучения, предусматривающие завершение программ бакалавриата в ускоренном режиме, – говорится в ответе Ерлана Сагадиева. Также сообщается, что в законе исключили норму, регулирующую стоимость обучения в вузах на платной основе. Это направлено на расширение доступа граждан к получению высшего образования. Размер платы за обучение по образовательным программам и форма договора оказания образовательных услуг утверждаются высшим учебным заведением самостоятельно, сообщил министр.