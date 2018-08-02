АО "КазТрансГаз Аймак" прекратил подачу газа на Уральскую ТЭЦ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ТЭЦ встала вечером 1 августа. - Действительно, вчера АО "КазТрансГаз Аймак" прекратил подачу газа на ТЭЦ, - сообщили в аикмате города. Между тем, ни сумму долга, ни сроки, на которые отключили подачу газа, в акимате не уточнили. Руководство АО "Жайыктеплоэнерго" на звонки не отвечает. В последний раз сумма долга АО "ЖТЭ" перед газовиками составлял больше 400 млн тенге. Уже четвертый год подряд летом уральцы остаются без горячей воды. Нужно отметить, что такая ситуация с отключением горячей  воды возникает в городе не впервые. Вот уже несколько лет подряд, как только в Уральске заканчивается отопительный сезон, АО "КазТрансГаз Аймак" отключает газ тепловикам и жители многоэтажек остаются без горячей воды. Руководство АО "Жайыктеплоэнерго" было вынуждено пойти на крайние меры - теперь на злостных неплательщиков подают в суд и для погашения долга их имущество выставляется на продажу.  