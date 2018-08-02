Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления здравоохранения ЗКО Каната ТОСЕКБАЕВА, дефицит кадров в сфере здравоохранения был всегда. - На сегодняшний день в области у нас не хватает порядка 217 медицинских специалистов. По привлечению специалистов в борьбе с дефицитом кадров управлением ведется очень обширная работа и в ближайшие 2-2,5 года по нашей стратегии мы планируем покрыть наш дефицит. В этом году ожидается приезд 117 молодых специалистов. Однако молодые специалисты приходят, а специалисты пенсионного и предпенсионного возраста уходят на заслуженный отдых. По нашим подсчетам, нехватку специалистов мы сможет устранить за 2-2,5 года соответственно, - заявил Канат ТОСЕКБАЕВ. Стало известно, что с нехваткой медицинских кадров решено бороться с помощью повышения заработной платы. По словам главы облздрава, в областной клинической больнице проводится эта работа, согласно которой в этом месяце будет выдаваться повышенная на 15-20% заработная плата непосредственно для медицинского персонала, среднего медперсонала и для младшего медперсонала. На заседании также была озвучена еще одна проблема - нехватка узких специалистов в поликлиниках. Так, в ходе визита специальной мониторинговой группы в городскую поликлинику №4 была зафиксирована большая очередь к травматологу, который принимал всего 3 раза в неделю по 3-4 часа. Более того, на момент мониторинга, кроме информационных табличек о телефонах доверия, колл-центре и стенде о госстандарте медицинских услуг, больше никакой информации не было - ни контактных номеров руководства поликлиники, ни информации о правах пациентов. - Буквально на второй день руководство поликлиники сообщило о том, что большая часть недостатков исправлена. Был решен и вопрос с приемом у врача-травмотолога. К слову, большая часть выявленных нами недостатков носит системный характер. Тут нужно отметить в первую очередь нехватку узких специалистов. При посещении мы узнали, что это единственная поликлиника в городе, к которой прикреплены все возможные социальные объекты – Дом инвалидов, ЦВИАРН, Дом мамы, Центр адаптации бездомных, это не считая население с. Мичурино (Плодовощной), мкр. «Асан», - рассказал член специальной мониторинговой группы Виалий КОЛПАКОВ. Стоит отметить, что данное медицинское учреждение было взято в доверительное управление на 7 лет.