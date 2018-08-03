Иллюстративное фото из архива "МГ" Комитет фармации МЗ РК отозвал регистрационное удостоверение препарата "Вазар", сообщила председатель комитета фармации министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова. Она отметила, что препарат закупила "СК- Фармация" в рамках государственного оказания бесплатной медпомощи и поэтому его отпускали по рецепту бесплатно. В связи со сложившейся ситуацией Минздрав призвал казахстанцев сдать опасное лекарство в аптеки. - Имеющиеся на руках остатки препарата "Вазар" 80 мг. с серийными номерами №№471217, 471317, 301717, 333217, 209917, 419817, 419917, 420017, 488117 необходимо сдать в ту аптеку или медицинскую организацию, где он был отпущен по бесплатному рецепту, – сказала Людмила Бюрабекова. Всего казахстанцам уже выдали 2,9 млн таблеток "Вазар", подчеркнул исполняющий обязанности председателя правления ТОО "СК-Фармация" Берик Шарип. - СК-Фармация закупала две дозировки препарата Валсартан по дозировке 80 мг "Вазар" и 160 мг "Вальсакор". Порядка 2,9 млн таблеток "Вазара" было выдано пациентам. В целом по республике их было закуплено порядка 6 млн единиц. Эти препараты мы готовы принять в своих аптеках, – сказал он. По его словам, "СК-Фармация" готова заменить "Вазар" на другой бесплатный препарат "Вальсакор". На складах компании этот препарат имеется, подчеркнул Берик Шарип. - С учётом того, что артериальную гипертонию всё-равно надо лечить, пациентам надо обратиться к врачу, чтобы заменить терапию. Если даже "Вазар" мы не будем поставлять, есть препарат "Вальсакор". Этого препарата на складах достаточно, порядка 1,8 млн единиц мы доставили пациентам, такое же количество сейчас находится в самих аптеках. Кроме того, мы ожидаем, что 2,4 млн единиц к нам на склад придёт в августе 2018 года. До конца года мы готовы обеспечить пациентов этим препаратом. Единственно, здесь такой момент: дозировка идёт 160 мг, но препарат делимый и его можно свободно разделить, – добавил он. Ответственность за отслеживание пациентов, принимавших опасный препарат, возьмут на себя производители. - Пациентам нужно будет обратиться с заявлением к производителю, – подчеркнула председатель комитета фармации. Медицинский директор представителя производителя ТОО "Ratiopharm Kazakhstan" Зайра Смаилова уточнила, что можно обратиться как в офис компании в Алматы, так и по телефону: 8 (727) 325-25-26. - Если пациенты думают о том, принимать или не принимать дальше препарат, то в первую очередь нужно обратиться к своему лечащему врачу, который посоветует вам альтернативное лечение. Вы можете обратиться в офис компании в Алматы. Мы примем и обработаем всю информацию, касающуюся нежелательных явлений на фоне принятия препарата, – отметила она.Фото informburo.kz Зайра Смаилова добавила, что компания проводит собственное расследование, результаты которого предоставит Министерству здравоохранения. В Казахстане зарегистрировано 68 регистрационных удостоверений препаратов с активной фармацевтической субстанцией "Валсартан". Однако, по словам первого заместителя генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств Арнура Нуртаева, только шесть из них представляют опасность. - 68 регистрационных удостоверений приходятся на 22 торговых наименования и только у шести заявлены лекарственные средства, содержащие "Валсартан". Из ввезённых на территорию Казахстана только у препарата "Вазар" присутствует эта субстанция. У нас на рынке остаётся порядка 62 торговых наименований, содержащих "Валсартан", которые пациенты могут принимать без какого-либо риска, – уточнил он. Председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова добавила, что до сегодняшнего момента претензий по качеству препарата "Вазар" не было. "Препарат "Валсартан" под торговыми наименованиями "Вазар" и "Вазар Н" зарегистрирован в Казахстане с 2010 года и используется достаточно широко нашими врачами. По системе фармаконадзора мы проанализировали свои данные и посмотрели, что у нас не было особых сообщений о нежелательных явлениях по применению этого препарата как в Казахстане, так и в других странах мира", – отметила она. 10 июля 2018 года приказом председателя Комитета фармации МЗ РК была отозвана партия лекарственного средства "Нортиван" в таблетках. Как позже объяснили в Министерстве здравоохранения РК, "Нортиван" и ещё ряд других препаратов содержат опасную фармацевтическую субстанцию (N-нитрозодиметиламина NDMA) от китайского производителя. - Он классифицируется как вероятный канцероген человека. Его наличие в валсартане, как полагают, связано с изменениями в способе производства активного вещества. NDMA клaccифициpуeтcя кaк вeщecтвo, кoтopoe мoжeт вызывaть oбpaзoвaниe paкoвыx oпуxoлeй в пeчeни, – сообщили в Минздраве РК. Эксперты сейчас оценивают уровни NDMA и потенциальное воздействие на пациентов, принимавших препарат. По данным госреестра, активная фармацевтическая субстанция валсартана есть в следующих препаратах: "Нортиван" в таблетках, покрытых плёночной оболочкой, 40 мг, 80 мг, 160 мг производства ОАО "Гедеон Рихтер"; "Вазар" в таблетках 40 мг, 80 мг, 160 мг и "Вазар-Н" в таблетках 80/12,5 мг, 160/12,5 мг, 160/25 мг производства "БалканФарма-Дупница АД"; "Комби Кардофикс-сановель плюс" в таблетках 5/160/12,5 мг, 5/160/25 мг, 10/160/12,5 мг, 10/160/25 мг производства "Сановель Фармако-индустриальная торговая компания", Турция. Эти препараты применяются при лечении пациентов с высоким артериальным давлением для профилактики инфаркта и инсульта, а также – пациентов с сердечной недостаточностью или переживших острый коронарный синдром.