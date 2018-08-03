Как стало известно, новый сквер будет строиться на средства частного предпринимателя и депутата областного маслихата Жаслана ЖАКУПОВА. Как рассказал депутат, на территории сквера будут располагаться детская площадка, песочница, скамейки. - О сумме проекта я пока ничего не могу сказать. Будем нанимать подрядную организацию. Планируем начать на этой же неделе и закончить ко дню города. Это будет подарок для города. Что-то хорошее надо же сделать для родного города. Хочу, чтобы люди сюда приходили, отдыхали, - рассказал Жаслан ЖАКУПОВ. Как рассказал заместитель акима города Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ, сквер построят за счет предпринимателей. - Примерная стоимость проекта 35 млн тенге. Сквер скорее всего будет называться "Сквер Темира Масина". Сквер больше ориентирован на детей. Площадь сквера примерно 540 квадратных метров. Мы хотим сохранить больше зеленых насаждений. Большие и крупные деревья сохранятся. Открытие сквера мы планируем провести 8 сентября. В течение месяца мы должны закончить. Сквер строится за счет частных инвестиций, поэтому подрядчика определяет сам заказчик, - заявил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. Как рассказал замакима, по городу планируется строительство нескольких скверов. Это сквер в районе "Сити центра", в районе Мясокомбината и по улице Т.Масина. - Сказать, что мы - жители этого района, значит, ничего не сказать. Вроде живем в центре города, а с детьми погулять негде. До это здесь были своеобразный сквер, без скамеек и человеческих условий. Мы рады, что наконец и до нас очередь дошла. Нам к примеру, чтобы с внуками погулять идти в парк или зоопарк, чтобы просто подышать свежим воздухом. Это для нас далеко, но выбирать не приходится. Спасибо предпринимателю, что решил сделать нам такой подарок, - рассказала Нина Викторовна. Следует отметить, что ранее аналогичную идею о создании сквера для уральцев поддержал другой предприниматель. В июле началось строительство сквера в районе остановки "Универмаг". Там при строительстве пришлось снести часть остановочного павильона.