Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", днем в городе будет +30, ночью +16. В Атырау по-прежнему жарко, +34 днем и +22 ночью. В Актобе ожидается 32 градуса выше нуля днем и 17 градусов ночью. В Актау возможен дождь с грзой, +35 днем и +22 ночью.