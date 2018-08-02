Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала заместитель руководителя управления образования ЗКО Зауре ГУМАРОВА, управлением образования в соответствии с постановлением акимата ЗКО объявлен конкурс на размещение государственного образовательного заказа на 2018-2019 учебный год на подготовку кадров с высшим образованием. - По итогам конкурса согласно заявкам 93 гранта размещены в 4 вузах - ЗКГУ им.М.Утемисова, ЗКАТУ им.Жангир хана, Египетский университет исламской культуры "Нур-Мубарак", Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им.Марата Оспанова, - заявила Зауре ГУМАРОВА. Стоит отметить, что для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта гражданин подает заявку в приемную комиссию высших учебных заведений. Заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов за счет местного бюджета принимаются с 5 по 10 августа. Как сообщили в агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции, представители бизнеса и неправительственного сектора могут стать наблюдателями при распределении образовательных грантов. Это делается для того, чтобы была максимальная прозрачность и объективность их распределения. В агентстве уверены, что усиление общественного контроля станет одним из действенных механизмов по предупреждению коррупционных проявлений в этой сфере. - Активное участие в конкурсных процедурах примут представители гражданского общества, предпринимательства, научного и академического сообществ, СМИ, а также блогеры. При этом очень важным является участие в конкурсных комиссиях представителей бизнес-структур, которые являются потенциальными работодателями абитуриентов, - заявил руководитель управления департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО Биржан ХАЙРУЛЛИН.