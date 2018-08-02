Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе акима города Уральск, в большом конференц-зале акимата Уральска будет проводится аукцион (английский метод) по продаже права аренды земельных участков для строительства объектов коммерческого назначения и установки рекламных объектов. Также стало известно, что на торги будут выставлены девять участков, расположенные в городе Уральск. - Для регистрации в качестве участника аукциона физическим лицам необходимо представить заявку на участие в аукционе, платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса и документ, удостоверяющий полномочия представителя. Юридическим лицам необходимо представить заявку на участие в аукционе, платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса, не резиденты представляют легализованную выписку из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и русский языки и документ, удостоверяющий полномочия представителя, - сообщили в пресс-службе акима Уральска. Напомним, ранее сообщалось, что порой победители отказываются от выигранных на аукционе земельных участков. Кто-то свое решение объясняет тем, что они предварительно не посмотрели, где находится данный участок земли, у кого-то в момент приобретения была нужная сумма, а по истечении двух трех дней они просто не смогли ее предоставить. Только в 2017 года в Уральске было проведено три аукциона и один конкурс на земли сельскохозяйственного назначения. По трем аукционам было выставлено 17 земельных участков. Право от продажи аренды от этих земельных участков поступило на 72,3 миллиона тенге. Для более подробной нужно обращаться по адресу: г.Уральск, пр.Достык-Дружба, 182/1, 2п-кабинет. Телефон для справок: 8 (7112) 50-08-75.