В параде приняли участие около 30 единиц водного транспорта - 20 байдарок, 2 яхты, 6 гидроциклов и 1 теплоход. Почетными гостями антикоррупционного марафона стали и известные спортсмены - чемпионка мира по каратэ - Асель Серикова, бронзовый призер чемпионата мира по мауайтай - Дидар Болатов, обладатель кубка мира по кикбоксингу - Азамат Утемисов. Участники общереспубликанской акции, подняв флаг марафона и национальный флаг Казахстана, проплыли от центрального моста до Ретро-парка. Там для гостей и жителей Атырау была представлена концертная программа. По словам заместителя акима г.Атырау Мейрима Калауи, целью данной акции является формирование антикоррупционной культуры в обществе, а также вовлечение в антикоррупционное движение представителей всех слоев населения, в том числе и молодежи. - Антикоррупционная политика, проводимая нашим государством посредством популяризации таких акций, в будущем принесет свои плоды, - выразил уверенность Мейрим Калауи.